Репер Ja Rule вперше виступив у Тель-Авіві — Jerusalem Post

Репер Ja Rule уперше виступив в Ізраїлі, давши концерт у Hangar 11 у порту Тель-Авіва. Артист виконав композиції Clap Back, Can I Get A…, Livin’ It Up, Put It on Me, Mesmerize та I’m Real, а глядачі скандували у відповідь літери R-U-L-E.

Дебютний виступ в Ізраїлі

Перед концертом музикант сказав, що радий бути на Святій землі. В інтерв’ю Jerusalem Post на запитання про рішення виступити в країні він відповів англійською: «Why not?» За словами Ja Rule, організатори запросили його дати «неймовірне шоу», а він хотів розділити розваги з ізраїльською публікою.

Спочатку захід анонсували як одноразовий концерт у MAX Amphitheater у Рішон-ле-Ціоні. Вартість сидячих місць становила від 349 до 700 шекелів. Зрештою шоу перенесли до Hangar 11 у Тель-Авіві. Частина відвідувачів розповіла виданню, що заплатила близько тисячі шекелів і не отримала належного повідомлення про зміну локації. У натовпі припускали, що перенесення могло бути пов’язане з прогнозом дощу: опівночі, коли глядачі виходили з майданчика, ішов дощ.

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Виступи місцевих артистів

Двері для відвідувачів відчинили о 19:00, а вихід Ja Rule на сцену був запланований на 20:30. Репер розпочав виступ близько 22:30. До нього на сцені виступили місцеві діджеї та виконавці Braindead, I-TEK, Avi Pakado, Fishy HaGadol, Danny Din і Kele 6.

Особливу підтримку залу отримав Bazzi B: на його виступ прийшло багато представників ефіопської громади Ізраїлю. Він також показав плакат із закликом повернути Хайманот Касау — ефіопську ізраїльтянку, яка зникла у лютому 2024 року. Присутні спільно прочитали молитву Теїлім, завершивши її словом «Амінь».

Виступ Ja Rule тривав близько години. Артист кілька разів змінював одяг, спускався до глядачів і активно взаємодіяв із залом. Частина фанатів після концерту сказала, що виступ був надто коротким, оскільки виконавець пішов зі сцени раптово.

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