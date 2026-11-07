说唱歌手Ja Rule首次在以色列演出，在特拉维夫港的Hangar 11举办了一场音乐会。该艺人演唱了Clap Back、Can I Get A…、Livin’ It Up、Put It on Me、Mesmerize和I’m Real，观众则齐声回应，喊出字母R-U-L-E。

在以色列的首次演出

演出前，这位音乐人表示很高兴来到圣地。在接受《耶路撒冷邮报》采访时，当被问及决定在该国演出的原因，他用英语回答：“Why not?” Ja Rule表示，主办方邀请他带来一场“精彩绝伦的演出”，而他希望与以色列观众分享这份娱乐。

该活动最初被宣布为在里雄莱锡安MAX Amphitheater举办的一次性演唱会。坐席票价为349至700谢克尔。最终，演出被移至特拉维夫的Hangar 11。一些观众告诉该报，他们支付了约1000谢克尔，却没有收到关于场地变更的适当通知。人群中有人猜测，改址可能与降雨预报有关：午夜时分，观众离开场地时正在下雨。

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当地艺人的演出

场馆于19:00向观众开放，Ja Rule原定于20:30登台。这位说唱歌手在约22:30开始演出。在他之前，当地DJ和艺人Braindead、I-TEK、Avi Pakado、Fishy HaGadol、Danny Din及Kele 6登台表演。

Bazzi B获得了现场观众的特别支持：许多以色列埃塞俄比亚社群成员来到他的演出现场。他还展示了一张呼吁让海马诺特·卡绍回归的海报。她是一名埃塞俄比亚裔以色列女性，于2024年2月失踪。在场人士共同诵读了《诗篇》祈祷文，并以“阿门”一词结束。

Ja Rule的演出持续约一小时。这位艺人多次更换服装，走到观众中间，并积极与现场互动。一些歌迷在演出后表示，表演时间太短，因为这位艺人突然离开了舞台。

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