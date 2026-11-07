Рэпер Ja Rule впервые выступил в Израиле, дав концерт в Hangar 11 в порту Тель-Авива. Артист исполнил композиции Clap Back, Can I Get A…, Livin’ It Up, Put It on Me, Mesmerize и I’m Real, а зрители в ответ скандировали буквы R-U-L-E.

Дебютное выступление в Израиле

Перед концертом музыкант сказал, что рад находиться на Святой земле. В интервью Jerusalem Post на вопрос о решении выступить в стране он ответил по-английски: «Why not?» По словам Ja Rule, организаторы пригласили его дать «невероятное шоу», а он хотел разделить развлечения с израильской публикой.

Изначально мероприятие анонсировали как одноразовый концерт в MAX Amphitheater в Ришон-ле-Ционе. Стоимость сидячих мест составляла от 349 до 700 шекелей. В итоге шоу перенесли в Hangar 11 в Тель-Авиве. Часть посетителей рассказала изданию, что заплатила около тысячи шекелей и не получила надлежащего уведомления о смене площадки. В толпе предполагали, что перенос мог быть связан с прогнозом дождя: в полночь, когда зрители выходили с площадки, шел дождь.

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Выступления местных артистов

Двери для посетителей открылись в 19:00, а выход Ja Rule на сцену был запланирован на 20:30. Рэпер начал выступление около 22:30. До него на сцене выступили местные диджеи и исполнители Braindead, I-TEK, Avi Pakado, Fishy HaGadol, Danny Din и Kele 6.

Особую поддержку зала получил Bazzi B: на его выступление пришло много представителей эфиопской общины Израиля. Он также показал плакат с призывом вернуть Хайманот Касау — эфиопскую израильтянку, пропавшую в феврале 2024 года. Присутствующие совместно прочитали молитву Теилим, завершив ее словом «Аминь».

Выступление Ja Rule продолжалось около часа. Артист несколько раз менял одежду, спускался к зрителям и активно взаимодействовал с залом. Часть фанатов после концерта заявила, что выступление было слишком коротким, поскольку исполнитель внезапно ушел со сцены.

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