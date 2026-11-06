Izraelska Służba Meteorologiczna wydała dla części kraju ostrzeżenia przed podtopieniami, nagłymi powodziami, burzami oraz niebezpiecznymi warunkami do kąpieli w Morzu Śródziemnym. Część ostrzeżeń będzie obowiązywać do godziny 22:00 w sobotę, informuje Jerusalem Post.

Ryzyko podtopień i burz

Pomarańczowe ostrzeżenie z powodu możliwych podtopień obowiązuje w rejonie Karmelu, wzdłuż północnego, centralnego i południowego wybrzeża, a także na pogórzu Judei. Osobne żółte ostrzeżenie przed nagłymi powodziami wydano dla północnej części Pustyni Judzkiej i rejonu Morza Martwego.

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Żółty poziom zagrożenia burzami obejmuje północne i centralne rejony Izraela, akwen Morza Śródziemnego oraz północny Negew. To ostrzeżenie również obowiązuje do godziny 22:00 w sobotę.

Niebezpieczne warunki na morzu

Dla Morza Śródziemnego wprowadzono pomarańczowe ostrzeżenie przed niebezpiecznymi warunkami do kąpieli. Obowiązuje ono od godziny 22:00 w piątek do godziny 22:00 w sobotę. Oczekuje się, że znaczna wysokość fal będzie wynosić od 1,2 do 1,9 metra, a następnie fale mogą się zwiększać.

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