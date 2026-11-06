Метеорологическая служба Израиля объявила для части страны предупреждения о подтоплениях, внезапных наводнениях, грозах и опасных условиях для купания в Средиземном море. Часть предупреждений будет действовать до 22:00 субботы, сообщает Jerusalem Post.

Риск подтоплений и гроз

Оранжевое предупреждение из-за возможных подтоплений действует в районе Кармель, вдоль северного, центрального и южного побережья, а также в предгорьях Иудеи. Отдельное жёлтое предупреждение о внезапных наводнениях объявили для северной части Иудейской пустыни и района Мёртвого моря.

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Жёлтый уровень опасности из-за гроз распространяется на северные и центральные районы Израиля, акваторию Средиземного моря и северный Негев. Это предупреждение также действует до 22:00 субботы.

Опасные условия на море

Для Средиземного моря ввели оранжевое предупреждение об опасных условиях для купания. Оно действует с 22:00 пятницы до 22:00 субботы. Ожидается, что значительная высота волн составит от 1,2 до 1,9 метра, в дальнейшем волны могут увеличиваться.

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