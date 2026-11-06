Витрати на ШІ-токени зросли лише на 1,5% у серпні-вересні — TechCrunch

Витрати компаній на токени для систем штучного інтелекту в серпні та вересні зросли лише на 1,5%, хоча обсяги використання ШІ продовжували підвищуватися. Про це свідчать дані платформи Ramp, про які повідомляє TechCrunch. Для порівняння: у липні витрати на токени збільшилися на 42% проти попереднього місяця.

Витрати найбільш активних користувачів

Провідний економіст Ramp Ара Харазіан заявив, що уповільнення помітне серед 1% компаній, які найактивніше використовують ШІ. Улітку вони витрачали майже 10 тисяч доларів на одного працівника, а в серпні та вересні показник опустився трохи нижче цього рівня. За його оцінкою, зміна витрат цієї невеликої групи може впливати на виручку постачальників ШІ-моделей, попри зростання обсягів їх використання.

Водночас витрати медіанних компаній і компаній із верхнього дециля за витратами на ШІ зростали. Медіанна компанія витрачає на ШІ від 12 до 15 доларів на працівника щомісяця, а компанії з верхніх 10% — від 600 до 1000 доларів. Харазіан вважає, що не всі галузі зможуть досягти рівня витрат найактивнішого 1%: попит на ШІ-агентів для програмування високий у технологічному та фінансовому секторах, але медичним кабінетам або автодилерам такі витрати можуть бути не потрібні.

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Цінова конкуренція та контроль витрат

За оцінкою Харазіана, уповільнення не пов’язане зі спадом попиту, оскільки обсяги використання ШІ зростають. Одним із чинників він назвав цінову конкуренцію: OpenAI у вересні вдвічі знизила ціни API для GPT-6 Sol і GPT-6 Luna, а Anthropic також суттєво скоротила ціни для Fable 5.1 та Opus 5.5. Компанії також пропонують корпоративним клієнтам знижки.

Крім того, бізнес навчився зменшувати витрати на моделі: встановлює бюджетні обмеження для працівників, не використовує дорогі моделі для тривалих завдань і перенаправляє частину запитів на дешевші моделі. Водночас із 23 вересня до 23 жовтня витрати на токени знову прискорилися — на 8,9%.

На тлі цих даних Bloomberg повідомляв про зниження потенційної оцінки Anthropic із 2 трлн доларів на початку жовтня до 1,2–1,3 трлн доларів. OpenAI, за даними агентства, також зменшила запропоновану оцінку з 1,4 трлн до 1,25 трлн доларів і скоротила цільовий обсяг останнього раунду залучення коштів приблизно на 10 млрд доларів.

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