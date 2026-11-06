Расходы компаний на токены для систем искусственного интеллекта в августе и сентябре выросли лишь на 1,5%, хотя объемы использования ИИ продолжали увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные платформы Ramp, о которых сообщает TechCrunch. Для сравнения: в июле расходы на токены увеличились на 42% по сравнению с предыдущим месяцем.

Расходы наиболее активных пользователей

Главный экономист Ramp Ара Харазиан заявил, что замедление заметно среди 1% компаний, которые наиболее активно используют ИИ. Летом они тратили почти 10 тысяч долларов на одного сотрудника, а в августе и сентябре показатель опустился немного ниже этого уровня. По его оценке, изменение расходов этой небольшой группы может влиять на выручку поставщиков ИИ-моделей, несмотря на рост объемов их использования.

В то же время расходы медианных компаний и компаний из верхнего дециля по расходам на ИИ росли. Медианная компания тратит на ИИ от 12 до 15 долларов на сотрудника ежемесячно, а компании из верхних 10% — от 600 до 1000 долларов. Харазиан считает, что не все отрасли смогут достичь уровня расходов наиболее активного 1%: спрос на ИИ-агентов для программирования высок в технологическом и финансовом секторах, однако медицинским кабинетам или автодилерам такие расходы могут быть не нужны.

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Ценовая конкуренция и контроль расходов

По оценке Харазиана, замедление не связано со спадом спроса, поскольку объемы использования ИИ растут. Одним из факторов он назвал ценовую конкуренцию: OpenAI в сентябре вдвое снизила цены API для GPT-6 Sol и GPT-6 Luna, а Anthropic также существенно сократила цены на Fable 5.1 и Opus 5.5. Компании также предлагают корпоративным клиентам скидки.

Кроме того, бизнес научился сокращать расходы на модели: устанавливает бюджетные ограничения для сотрудников, не использует дорогие модели для длительных задач и перенаправляет часть запросов на более дешевые модели. В то же время с 23 сентября по 23 октября расходы на токены вновь ускорились — на 8,9%.

На фоне этих данных Bloomberg сообщал о снижении потенциальной оценки Anthropic с 2 трлн долларов в начале октября до 1,2–1,3 трлн долларов. OpenAI, по данным агентства, также снизила предложенную оценку с 1,4 трлн до 1,25 трлн долларов и сократила целевой объем последнего раунда привлечения средств примерно на 10 млрд долларов.

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