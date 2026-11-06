企业在人工智能系统令牌上的支出在8月和9月仅增长了1.5%，尽管AI使用量仍在持续增加。据TechCrunch报道，这是Ramp平台数据显示的结果。相比之下，7月令牌支出较前一个月增长了42%。

最活跃用户的支出

Ramp首席经济学家阿拉·哈拉齐安表示，在最积极使用AI的1%公司中，放缓现象较为明显。夏季，这些公司每名员工的支出接近1万美元，而在8月和9月，这一数字略低于该水平。他评估称，这个小群体的支出变化可能会影响AI模型供应商的收入，尽管其使用量正在增长。

与此同时，处于中位数的公司以及AI支出位于最高十分位的公司的支出都在增长。中位数公司每月每名员工在AI上的支出为12至15美元，而排名前10%的公司为600至1000美元。哈拉齐安认为，并非所有行业都能达到最活跃1%的支出水平：科技和金融行业对用于编程的AI代理需求很高，但医疗诊所或汽车经销商可能不需要这类支出。

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价格竞争与成本控制

哈拉齐安评估称，放缓与需求下降无关，因为AI使用量正在增长。他指出，价格竞争是因素之一：OpenAI在9月将GPT-6 Sol和GPT-6 Luna的API价格减半，Anthropic也大幅下调了Fable 5.1和Opus 5.5的价格。公司还向企业客户提供折扣。

此外，企业已学会降低模型支出：为员工设置预算限制，不将昂贵模型用于耗时较长的任务，并将部分请求转向更便宜的模型。与此同时，从9月23日到10月23日，令牌支出再次加速增长，增幅为8.9%。

在这些数据的背景下，彭博社报道称，Anthropic的潜在估值从10月初的2万亿美元降至1.2万亿至1.3万亿美元。该通讯社称，OpenAI也将其提出的估值从1.4万亿美元下调至1.25万亿美元，并将最近一轮融资的目标规模削减了约100亿美元。

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