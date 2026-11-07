RMF24：普京要求乌克兰作出新的领土让步

俄罗斯联邦作为侵略国，要求乌克兰不仅放弃乌克兰顿巴斯未被占领的部分，还要在未来结束战争的协议框架内作出进一步领土让步。RMF24援引《金融时报》消息人士报道称这一消息。据该报消息人士称，移交顿巴斯未被占领的部分，对莫斯科而言只会是可能停火的先决条件。

阿布扎比谈判

据该媒体报道，关于俄罗斯对乌克兰战争的谈判将于下周在阿布扎比开始。与此同时，《金融时报》的消息人士认为，不应期待迅速达成停战。根据他们的说法，克里姆林宫试图利用美国总统唐纳德·特朗普政府希望尽快结束战争的意愿。

该报消息人士还认为，莫斯科的要求可能不仅涉及乌克兰，也涉及欧洲未来的安全架构，特别是北约的安全保障。据《金融时报》报道，欧洲政治人士反对将关于乌克兰的谈判与讨论欧洲大陆新的安全秩序挂钩。他们担心，俄罗斯可能试图恢复自身的势力范围，并限制联盟东翼国家的主权。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对基础设施的威胁

《金融时报》消息人士认为，在进行外交接触的同时，俄罗斯将试图通过破坏乌克兰基础设施来加强其在战争中的地位。该媒体的一名消息人士在转述普京的立场时表示，到明年，乌克兰的桥梁、港口、铁路线、能源基础设施和发电站可能被摧毁。

此前，贾里德·库什纳表示，美国与乌克兰、北约及欧洲伙伴就乌克兰安全和欧洲未来安全体系进行了富有成效且实质性的接触。特朗普在与克里姆林宫代表基里尔·德米特里耶夫会面后表示，协议可能已经接近达成，并可能超出结束俄罗斯对乌克兰侵略的范围。

关注我们在