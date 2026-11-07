Путин требует от Украины новых территориальных уступок — RMF24

Российская Федерация, государство-агрессор, требует от Украины не только отказа от неоккупированной части украинского Донбасса, но и дальнейших территориальных уступок в рамках будущего соглашения о завершении войны. Об этом со ссылкой на источники Financial Times сообщает RMF24. По данным собеседников газеты, передача неоккупированной части Донбасса была бы для Москвы лишь предварительным условием возможного прекращения огня.

Переговоры в Абу-Даби

Переговоры о российской войне против Украины, по информации издания, должны начаться на следующей неделе в Абу-Даби. В то же время источники Financial Times считают, что быстрого достижения перемирия ожидать не стоит. По их словам, Кремль стремится использовать желание администрации президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну.

Собеседники газеты также предполагают, что требования Москвы могут касаться не только Украины, но и будущей архитектуры безопасности в Европе, в частности гарантий безопасности НАТО. Европейские политики, по данным Financial Times, выступают против увязывания переговоров об Украине с обсуждением нового устройства безопасности на континенте. Они опасаются, что Россия может стремиться восстановить собственную сферу влияния и ограничить суверенитет государств восточного фланга Альянса.

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Угрозы инфраструктуре

Источники Financial Times предполагают, что параллельно с дипломатическими контактами Россия будет пытаться усилить свои позиции в войне путем разрушения украинской инфраструктуры. Один из собеседников издания, передавая позицию Путина, заявил, что к следующему году могут быть уничтожены мосты, порты, железнодорожные линии, энергетическая инфраструктура и электростанции Украины.

Ранее Джаред Кушнер сообщил о продуктивных и содержательных контактах США с Украиной, НАТО и европейскими партнерами по вопросам безопасности Украины и будущей системы безопасности в Европе. Трамп после встречи с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым заявил, что соглашение может быть близким и выйти за рамки прекращения российской агрессии против Украины.

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