Путін вимагає від України нових територіальних поступок — RMF24

Російська Федерація — держава-агресор — вимагає від України не лише відмови від неокупованої частини українського Донбасу, а й подальших територіальних поступок у межах майбутньої домовленості про завершення війни. Про це з посиланням на джерела Financial Times повідомляє RMF24. За даними співрозмовників газети, передача неокупованої частини Донбасу була б для Москви лише попередньою умовою можливого припинення вогню.

Переговори в Абу-Дабі

Переговори щодо російської війни проти України, за інформацією видання, мають розпочатися наступного тижня в Абу-Дабі. Водночас джерела Financial Times вважають, що швидкого досягнення перемир’я очікувати не варто. За їхніми словами, Кремль прагне використати бажання адміністрації президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну.

Співрозмовники газети також припускають, що вимоги Москви можуть зачіпати не лише Україну, а й майбутню архітектуру безпеки в Європі, зокрема гарантії безпеки НАТО. Європейські політики, за даними Financial Times, виступають проти поєднання переговорів про Україну з дискусією щодо нового безпекового устрою на континенті. Вони побоюються, що Росія може прагнути відновити власну сферу впливу та обмежити суверенітет держав східного флангу Альянсу.

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Погрози інфраструктурі

Джерела Financial Times припускають, що паралельно з дипломатичними контактами Росія намагатиметься посилити свої позиції у війні через руйнування української інфраструктури. Один зі співрозмовників видання, переказуючи позицію Путіна, заявив, що до наступного року можуть бути знищені мости, порти, залізничні лінії, енергетична інфраструктура та електростанції України.

Раніше Джаред Кушнер повідомив про продуктивні та змістовні контакти США з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо безпеки України й майбутньої системи безпеки в Європі. Трамп після зустрічі з представником Кремля Кирилом Дмитрієвим заявив, що угода може бути близькою та вийти за межі припинення російської агресії проти України.

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