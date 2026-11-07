泰国担心，欧洲客运航班收到炸弹威胁的消息将在旅游旺季进一步削弱长途旅行需求。据《曼谷邮报》报道，周四欧洲近30个航班受到爆炸威胁影响，但所有飞机均安全降落。

泰国旅游和体育部长素拉萨·攀乍伦沃拉库尔表示，这些事件可能会影响欧洲市场，该市场的需求已因燃油和机票价格上涨而走弱。该部已指示泰国旅游局在现有年度预算内加强对航空公司的营销支持。如需额外资金，该机构计划随后向内阁申请中央预算拨款。

欧洲需求下降

春武里旅游联合会主席塔内特·素蓬萨哈斯伦西表示，在当前旅游旺季，欧洲市场同比下降了20%至30%。他列举的原因包括航空旅行价格高企，以及旅客对经由中东航空枢纽中转路线的信心下降；这些枢纽通常提供比直飞航班更低的票价。

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他说，新的炸弹威胁消息可能会进一步影响那些刚计划预订的旅客。与此同时，已经购买机票的乘客可能不会取消行程，因为在旺季很难以相同价格买到新的机票。

针对中国和侵略国俄罗斯市场的措施

泰国旅行社协会呼吁当局推动来自中国和侵略国俄罗斯的300个航班，预计吸引4.5万名游客并获得22.5亿泰铢收入。与此同时，旅游业代表担心，在中国驻泰国大使馆发布旅行警告后，中国游客流量将放缓。

据行业数据，在10月黄金周假期后，来自中国的日均入境人数从约1万人降至7000人。素拉萨·攀乍伦沃拉库尔部长还表示，已与中国大使馆和旅游警察达成协议，成立联合工作组，就与利用泰国作为中转点、针对在缅甸的中国公民实施诈骗有关的非法业务交换信息。

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