В Таиланде опасаются, что сообщения о минировании пассажирских рейсов в Европе дополнительно ослабят спрос на дальние поездки в период высокого туристического сезона. Как сообщает Bangkok Post, в четверг угрозы взрывов затронули почти 30 рейсов в Европе, однако все самолеты благополучно приземлились.

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул заявил, что инциденты могут повлиять на европейский рынок, где спрос уже ослаб из-за подорожания топлива и авиабилетов. Министерство поручило Управлению туризма Таиланда усилить маркетинговую поддержку авиакомпаний в рамках действующего годового бюджета. Если понадобятся дополнительные средства, ведомство планирует позднее обратиться к кабинету министров за финансированием из центрального бюджета.

Спад европейского спроса

Президент Туристической федерации Чонбури Танет Супорнсахасрунгси сообщил, что в нынешний высокий сезон европейский рынок сократился на 20–30% в годовом измерении. Среди причин он назвал высокие цены на авиаперелеты и снижение доверия к транзитным маршрутам через ближневосточные авиационные хабы, которые обычно предлагают более низкие тарифы, чем прямые рейсы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По его словам, новые сообщения о минировании могут еще больше повлиять на путешественников, которые только планируют бронирование. В то же время пассажиры, уже купившие билеты, вероятно, не будут отказываться от поездок, поскольку в высокий сезон будет сложно найти новые билеты по той же цене.

Меры для рынков Китая и государства-агрессора России

Ассоциация тайских туристических агентов призвала власти стимулировать 300 рейсов из Китая и государства-агрессора России, рассчитывая привлечь 45 тыс. туристов и получить 2,25 млрд батов дохода. В то же время представители туристической отрасли обеспокоены замедлением китайского потока после предупреждения для путешественников, выпущенного посольством Китая в Таиланде.

После октябрьского праздника Золотой недели среднее количество прибытий из Китая, по данным отрасли, снизилось примерно с 10 тыс. до 7 тыс. человек в день. Министр Сурасак Пханчаренворакул также сообщил о договоренности с посольством Китая и туристической полицией создать совместную рабочую группу для обмена информацией о незаконном бизнесе, связанном с использованием Таиланда как транзитного пункта для мошенничества против граждан Китая в Мьянме.

Читай нас в