W Krakowie w Polsce Wisła pokonała Cracovię 2:1 w meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze zdobyli dwie bramki jeszcze przed przerwą, a decydujący okazał się gol Marko Božicia w doliczonym czasie pierwszej połowy. Jak informuje Interia Sport, mecz oglądało 32 tysiące widzów.

Gole przed przerwą

Wynik w dziewiątej minucie otworzył Mark Carbo, który uderzył zza pola karnego. Cracovia wyrównała w 20. minucie: po analizie VAR sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny. Bramkarz Marcel Lubik obronił pierwsze uderzenie Aydina Hasicia, jednak piłkarz Cracovii skutecznie dobił piłkę.

W pierwszej połowie mecz dwukrotnie przerywano z powodu zadymienia boiska po użyciu pirotechniki przez kibiców obu drużyn. Marciniak doliczył do pierwszej połowy 12 minut, a w drugiej z nich Božić ponownie wyprowadził Wisłę na prowadzenie precyzyjnym strzałem w polu karnym.

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Bez goli w drugiej połowie

Po przerwie gra stała się mniej skuteczna. Cracovia w drugiej części spotkania zintensyfikowała grę i zmusiła rywala do częstszej obrony, jednak nie zdołała wyrównać. Najbliżej zdobycia trzeciego gola był Ángel Rodado, ale jego mocny strzał zatrzymał Sebastian Madejski.

Pod koniec meczu Cracovia grała w osłabieniu po brutalnym faulu Mateusza Klicha. Zwycięstwo pozwoliło Wiśle przedłużyć serię meczów domowych: według źródła drużyna jest jedyną w Ekstraklasie, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na własnym boisku.

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