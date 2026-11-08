Polski bokser Paweł Kąkietek zmarł w wieku 51 lat — RMF24

Polski bokser amator Paweł Kąkietek zmarł w wieku 51 lat. O śmierci sportowca poinformował Polski Związek Bokserski, podaje RMF24. W ostatnich miesiącach życia zmagał się z ciężką chorobą.

Sześć tytułów mistrza Polski

Kąkietek występował w kategoriach lekkiej średniej i średniej. W latach 1996–2002 sześciokrotnie zdobywał tytuł indywidualnego mistrza Polski. Bokser został także wicemistrzem kraju w 1998 roku oraz wywalczył brązowe medale mistrzostw Polski w 1994 i 1995 roku.

Sportowiec reprezentował warszawski klub Gwardia. W składzie drużyny zdobył srebro mistrzostw Polski w 1999 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Olimpiada i turnieje międzynarodowe

W 2000 roku Paweł Kąkietek reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Cztery razy stanął na podium Turnieju im. Feliksa Stamma: zdobywał złoto w 1999 i 2000 roku, srebro w 1994 roku oraz brąz w 1998 roku.

W 2001 roku Kąkietek wystąpił na mistrzostwach świata w Belfaście. W komunikacie Polskiego Związku Bokserskiego nazwano go sportowcem o wysokim przygotowaniu technicznym, wytrzymałości i silnym charakterze.

Czytaj nas na