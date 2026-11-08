Польский боксёр Павел Какетек умер в 51 год — RMF24

Польский боксёр-любитель Павел Какетек умер в возрасте 51 года. О смерти спортсмена сообщил Польский боксёрский союз, пишет RMF24. В последние месяцы жизни он боролся с тяжёлой болезнью.

Шесть титулов чемпиона Польши

Какетек выступал в первой средней и средней весовых категориях. В течение 1996–2002 годов он шесть раз завоёвывал титул индивидуального чемпиона Польши. Также боксёр стал вице-чемпионом страны в 1998 году и завоевал бронзовые медали национального первенства в 1994 и 1995 годах.

Спортсмен представлял варшавский клуб «Гвардия». В составе команды он завоевал серебро чемпионата Польши 1999 года.

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Олимпиада и международные турниры

В 2000 году Павел Какетек представлял Польшу на Олимпийских играх в Сиднее. Он четырежды поднимался на пьедестал турнира имени Феликса Штамма: выигрывал золото в 1999 и 2000 годах, завоевал серебро в 1994 году и бронзу в 1998-м.

В 2001 году Какетек выступил на чемпионате мира в Белфасте. В сообщении Польского боксёрского союза его назвали спортсменом с высокой технической подготовкой, выносливостью и сильным характером.

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