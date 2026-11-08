Польський боксер Павел Какєтек помер у 51 рік — RMF24

Польський боксер-аматор Павел Какєтек помер у віці 51 року. Про смерть спортсмена повідомив Польський боксерський союз, пише RMF24. В останні місяці життя він боровся з тяжкою хворобою.

Шість титулів чемпіона Польщі

Какєтек виступав у першій середній та середній вагових категоріях. Упродовж 1996–2002 років він шість разів здобував титул індивідуального чемпіона Польщі. Також боксер став віцечемпіоном країни 1998 року та виборов бронзові медалі національної першості у 1994 і 1995 роках.

Спортсмен представляв варшавський клуб «Гвардія». У складі команди він здобув срібло чемпіонату Польщі 1999 року.

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Олімпіада та міжнародні турніри

У 2000 році Павел Какєтек представляв Польщу на Олімпійських іграх у Сіднеї. Він чотири рази підіймався на п’єдестал турніру імені Фелікса Штамма: вигравав золото у 1999 та 2000 роках, здобув срібло 1994 року і бронзу 1998-го.

У 2001 році Какєтек виступив на чемпіонаті світу в Белфасті. У повідомленні Польського боксерського союзу його назвали спортсменом із високою технічною підготовкою, витривалістю та сильним характером.

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