在波兰克拉科夫，维斯瓦以2比1击败克拉科维亚，赢得波兰足球甲级联赛第14轮比赛。主队在半场前两度破门，马尔科·博日奇在上半场补时阶段的进球成为制胜球。正如Interia Sport报道，共有3.2万名观众到场观赛。

半场前的进球

第9分钟，马克·卡博在禁区外射门得分，率先打破僵局。克拉科维亚在第20分钟扳平比分：经VAR回看后，主裁判希蒙·马尔齐尼亚克判罚点球。门将马塞尔·卢比克扑出了艾丁·哈西奇的第一次射门，但这名克拉科维亚球员补射得手。

上半场，因两队球迷使用烟火装置后烟雾笼罩球场，比赛两次暂停。马尔齐尼亚克为上半场补时12分钟，而在补时第2分钟，博日奇在禁区内精准射门，再次帮助维斯瓦取得领先。

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下半场没有进球

中场休息后，比赛的进球效率下降。克拉科维亚在下半场加强攻势，迫使对手投入更多防守，但未能扳平比分。最接近打入第三球的是安赫尔·罗达多，但他的强力射门被塞巴斯蒂安·马代斯基挡出。

比赛末段，马泰乌什·克利赫一次粗野犯规后，克拉科维亚少一人作战。这场胜利让维斯瓦延续了主场连胜纪录：据消息源称，该队是本赛季波兰足球甲级联赛中唯一赢下所有主场比赛的球队。

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