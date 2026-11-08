W Abu Zabi w ZEA małżeństwo zostało rodzicami dzięki macierzyństwu zastępczemu, które stało się dostępne po zmianie przepisów w 2023 roku. Brytyjka Tiffany Chadga i jej mąż, Nowozelandczyk Pulkit Bakshi, skorzystali z pomocy surogatki po tym, jak lekarze uznali ciążę za niebezpieczną dla zdrowia kobiety.

Jak informuje The National, do 2023 roku ustawodawstwo ZEA zawierało przepis zakazujący implantacji zapłodnionej komórki jajowej w macicy innej kobiety. Po zmianach każdy emirat otrzymał możliwość samodzielnego regulowania zasad macierzyństwa zastępczego.

Ciążę uznano za niebezpieczną

Chadga i Bakshi pobrali się w 2023 roku i wkrótce zaczęli planować dziecko. Pierwsza ciąża Chadgi zakończyła się poronieniem w siódmym tygodniu. W lipcu 2024 roku, podczas wypoczynku w Szkocji, przeszła zawał serca. Lekarze wykryli 90-procentowe zwężenie lewej tętnicy przedniej zstępującej i założyli stent.

Kilka miesięcy później, podczas wizyty kontrolnej w Londynie, kobieta przeszła drugi zawał serca, po którym założono jej kolejne dwa stenty. Chadga ma cukrzycę typu 1 i poinformowała, że z powodu stanu serca oraz konieczności dożywotniego przyjmowania leków ciąża mogłaby zaszkodzić jej lub dziecku.

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Wymogi dla matek zastępczych

W 2025 roku, podczas konsultacji z doktorem Michaelem Fakihem, para dowiedziała się o możliwości przejścia procedury w Abu Zabi. Po obowiązkowych badaniach medycznych skontaktowano ich z agencją macierzyństwa zastępczego.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Abu Zabi matka zastępcza musi mieć od 21 do 45 lat, mieć za sobą co najmniej jedną ciążę oraz spełniać wymogi medyczne i psychologiczne. Obowiązują także ograniczenia dotyczące liczby porodów i cesarskich cięć. Matką zastępczą dla małżeństwa została kobieta z Kazachstanu.

Chadga i Bakshi byli obecni podczas transferu zarodka, badań ultrasonograficznych, wizyt lekarskich i porodu. Agencja zapewniała matce zastępczej zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne wsparcie. Po urodzeniu syn pary, Fatehraja Singh Bakshi, spędził dwa dni w szpitalu, po czym rodzice zabrali go do domu.

Małżeństwo postanowiło otwarcie opowiedzieć synowi o okolicznościach jego narodzin. W jego pokoju przechowują zdjęcie matki zastępczej i planują stopniowo wyjaśniać tę historię, gdy dziecko będzie dorastać.

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