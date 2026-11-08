在阿联酋阿布扎比，一对夫妇通过代孕成为父母。2023年规则调整后，代孕服务开始可用。英国人蒂芙尼·查德加和她的新西兰籍丈夫普尔基特·巴克希在医生认定怀孕会危及这名女性健康后，借助了一名代孕母亲的帮助。

据《国家报》报道，在2023年之前，阿联酋法律中包含禁止将受精卵植入另一名女性子宫的规定。调整后，每个酋长国都获得了自行规范代孕规则的机会。

怀孕被认定为危险

查德加和巴克希于2023年结婚，不久后开始计划要孩子。查德加的第一次怀孕在第七周时以流产告终。2024年7月，她在苏格兰度假期间遭遇心脏病发作。医生发现她的左前降支动脉有90%的堵塞，并植入了支架。

数月后，在伦敦进行复诊时，这名女性第二次心脏病发作，之后又植入了两个支架。查德加患有1型糖尿病，她表示，由于心脏状况以及需要终身服药，怀孕可能会伤害她或孩子。

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对代孕母亲的要求

2025年，这对夫妇在咨询迈克尔·法基赫医生时，得知可以在阿布扎比进行该程序。完成强制性体检后，他们与一家代孕机构取得了联系。

根据阿布扎比的规定，代孕母亲必须年龄在21岁至45岁之间，至少有过一次怀孕经历，并符合医疗和心理要求。对分娩次数和剖宫产次数也有限制。这对夫妇的代孕母亲是一名来自哈萨克斯坦的女性。

查德加和巴克希参加了胚胎移植、超声检查、医疗预约和分娩。该机构为代孕母亲提供住宿、食物、交通和其他支持。这对夫妇的儿子法特赫拉贾·辛格·巴克希出生后在医院住了两天，随后父母将他带回家。

这对夫妇决定向儿子坦诚讲述他的出生情况。他们在孩子的房间里保存着代孕母亲的照片，并计划随着孩子长大逐步解释这个故事。

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