В Абу-Даби, ОАЭ, супружеская пара стала родителями благодаря суррогатному материнству, которое стало доступным после изменения правил в 2023 году. Британка Тиффани Чадга и ее муж, новозеландец Пулкит Бакши, воспользовались помощью суррогатной матери после того, как врачи признали беременность опасной для здоровья женщины.

Как сообщает The National, до 2023 года законодательство ОАЭ содержало норму, запрещавшую имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матку другой женщины. После изменений каждый эмират получил возможность самостоятельно регулировать правила суррогатного материнства.

Беременность признали опасной

Чадга и Бакши поженились в 2023 году и вскоре начали планировать ребенка. Первая беременность Чадги завершилась выкидышем на седьмой неделе. В июле 2024 года во время отдыха в Шотландии она перенесла сердечный приступ. Врачи обнаружили 90-процентную закупорку левой передней нисходящей артерии и установили стент.

Через несколько месяцев, во время контрольного визита в Лондон, у женщины произошел второй сердечный приступ, после которого ей установили еще два стента. Чадга страдает сахарным диабетом первого типа и сообщила, что из-за состояния сердца и необходимости пожизненно принимать лекарства беременность могла навредить ей или ребенку.

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Условия для суррогатных матерей

В 2025 году во время консультации с доктором Майклом Факихом пара узнала о возможности пройти процедуру в Абу-Даби. После обязательных медицинских обследований их связали с агентством суррогатного материнства.

Согласно правилам Абу-Даби, суррогатная мать должна быть в возрасте от 21 до 45 лет, иметь как минимум одну предыдущую беременность и соответствовать медицинским и психологическим требованиям. Также действуют ограничения на количество родов и кесаревых сечений. Суррогатной матерью для супругов стала женщина из Казахстана.

Чадга и Бакши присутствовали при переносе эмбриона, ультразвуковых обследованиях, медицинских приемах и родах. Агентство обеспечивало суррогатной матери жилье, питание, транспорт и другую поддержку. После рождения сын супругов Фатехраджа Сингх Бакши провел в больнице два дня, после чего родители забрали его домой.

Супруги решили открыто рассказать сыну об обстоятельствах его рождения. В его комнате они хранят фотографию суррогатной матери и планируют постепенно объяснять эту историю по мере взросления ребенка.

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