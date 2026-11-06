Wicepremier i minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się 10 listopada w USA z szefem amerykańskiego resortu obrony Petem Hegsethem. Rozmowy odbędą się w Pentagonie o godz. 10:30 czasu lokalnego, czyli o godz. 16:30 czasu polskiego, informuje Interia.

Tematy rozmów w Pentagonie

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że strony będą rozmawiać o bazach wojskowych, obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz sojuszu polsko-amerykańskim. Wcześniej tego samego dnia zaznaczył, że odwiedzi Stany Zjednoczone na początku przyszłego tygodnia, jeśli wszystko pójdzie dobrze.

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Poprzednie spotkanie odwołano we wrześniu

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem planowano wcześniej przeprowadzić we wrześniu, jednak odwołano je w ostatniej chwili z powodu wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA. W ubiegłym tygodniu szef polskiego resortu obrony mówił, że nie ma problemów z ustaleniem nowej daty, ale nie podał możliwych terminów z uwagi na doświadczenie odwołania poprzednich rozmów.

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