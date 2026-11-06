Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 10 ноября встретится в США с главой американского оборонного ведомства Питом Хегсетом. Переговоры пройдут в Пентагоне в 10:30 по местному времени, или в 16:30 по польскому времени, сообщает Interia.

Темы переговоров в Пентагоне

Косиняк-Камыш заявил, что стороны будут говорить о военных базах, присутствии американских военнослужащих в Польше и польско-американском союзе. Ранее в тот же день он отметил, что посетит Соединенные Штаты в начале следующей недели, если все пройдет хорошо.

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Предыдущую встречу отменили в сентябре

Встречу Косиняка-Камыша с Хегсетом ранее планировали провести в сентябре, однако отменили в последний момент из-за визита лидера Китая Си Цзиньпина в США. На прошлой неделе глава польского оборонного ведомства говорил, что проблем с согласованием новой даты нет, но не называл возможные сроки из-за опыта отмены предыдущих переговоров.

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