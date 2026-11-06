Віцепрем’єр Косіняк-Камиш зустрінеться з Гегсетом 10 листопада — Interia

У США 10 листопада відбудеться зустріч віцепрем’єра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з очільником оборонного відомства США Пітом Гегсетом. Переговори пройдуть у Пентагоні о 10:30 за місцевим часом, або о 16:30 за польським часом, повідомляє Interia.

Теми переговорів у Пентагоні

Косіняк-Камиш заявив, що сторони говоритимуть про військові бази, присутність американських військовослужбовців у Польщі та польсько-американський союз. Раніше того самого дня він зазначив, що відвідає Сполучені Штати на початку наступного тижня, якщо все пройде добре.

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Попередню зустріч скасували у вересні

Зустріч Косіняка-Камиша з Гегсетом раніше планували провести у вересні, однак її скасували в останній момент через візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США. Минулого тижня глава польського оборонного відомства говорив, що проблем із погодженням нової дати немає, але не називав можливих термінів через досвід скасування попередніх переговорів.

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