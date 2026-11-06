Minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że planuje odwiedzić USA na początku przyszłego tygodnia. Jak informuje Interia, podróż będzie zależała od sytuacji politycznej w Waszyngtonie.

Rozmowy w Pentagonie

Według polskiego ministra w Pentagonie planowane jest omówienie baz wojskowych, obecności amerykańskich żołnierzy oraz sojuszu polsko-amerykańskiego. Jednym z tematów ma być możliwość utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA.

W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz informował, że jego spotkanie z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem ma odbyć się po 4 listopada. Wyjaśniał, że ostrożnie podchodzi do ujawniania dat wizyt po tym, jak we wrześniu spotkanie z szefem Pentagonu zostało odwołane w ostatniej chwili z powodu wizyty przywódcy Chin w USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Baza i centrum obsługi Patriotów

Kwestia utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wciąż nie została rozstrzygnięta. Wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że temat ten omawiano podczas spotkania ze stroną amerykańską w Krakowie. Według publikacji uczestniczyli w nim przedstawiciele Pentagonu Elbridge Colby i Michael Duffy.

Jak zaznaczyła, ostateczna decyzja w sprawie bazy zależy od prezydenta USA Donalda Trumpa. Sobkowiak-Czarnecka uważa, że kwestia może zostać rozstrzygnięta w ciągu kilku tygodni.

Jednocześnie strona amerykańska podjęła już decyzję o utworzeniu w Polsce centrum technicznej obsługi pocisków PAC-3 MSE dla systemów obrony powietrznej Patriot. Nie ustalono jeszcze jego lokalizacji, kosztu budowy ani daty rozpoczęcia działalności.

Czytaj nas na