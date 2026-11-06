波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，他计划在下周初访问美国。Interia报道称，此次行程将取决于华盛顿的政治局势。

在五角大楼举行会谈

据这位波兰部长称，五角大楼计划讨论军事基地、美国军人的驻扎以及波美联盟。其中一个议题将是可能在波兰建立美国永久军事基地。

科西尼亚克-卡梅什上周表示，他与五角大楼负责人皮特·赫格塞思的会晤应在11月4日之后举行。他解释说，在9月因中国领导人访问美国而导致与五角大楼负责人的会晤在最后一刻被取消后，他谨慎对待公布访问日期。

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基地与“爱国者”维护中心

在波兰建立美国永久基地的问题仍未解决。国防部副部长马格达莱娜·索布科维亚克-查尔内茨卡表示，这一议题曾在克拉科夫与美方会晤期间讨论。据该媒体报道，五角大楼代表埃尔布里奇·科尔比和迈克尔·达菲参加了会晤。

她表示，关于该基地的最终决定取决于美国总统唐纳德·特朗普。索布科维亚克-查尔内茨卡认为，这一问题可能在几周内得到解决。

与此同时，美方已决定在波兰建立PAC-3 MSE导弹技术维护中心，这些导弹用于“爱国者”防空系统。该中心的位置、建设成本和启用日期尚未确定。

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