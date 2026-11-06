Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует посетить США в начале следующей недели. Как сообщает Interia, поездка будет зависеть от политической ситуации в Вашингтоне.

Переговоры в Пентагоне

По словам польского министра, в Пентагоне планируют обсудить военные базы, присутствие американских военнослужащих и польско-американский союз. Одной из тем должна стать возможность создания в Польше постоянной базы войск США.

На прошлой неделе Косиняк-Камыш сообщал, что его встреча с главой Пентагона Питом Хегсетом должна состояться после 4 ноября. Он пояснял, что осторожно относится к обнародованию дат визита после того, как в сентябре встречу с главой Пентагона отменили в последний момент из-за визита руководителя Китая в США.

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База и центр обслуживания Patriot

Вопрос создания постоянной американской базы в Польше до сих пор не решен. Заместительница министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что эту тему обсуждали во время встречи с американской стороной в Кракове. По данным издания, в ней участвовали представители Пентагона Элбридж Колби и Майкл Даффи.

По ее словам, окончательное решение по базе зависит от президента США Дональда Трампа. Собковяк-Чарнецкая считает, что вопрос может быть решен в течение нескольких недель.

В то же время американская сторона уже решила создать в Польше центр технического обслуживания ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot. Его расположение, стоимость строительства и дату начала работы еще не определили.

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