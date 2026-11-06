Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш планує відвідати США — Interia

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що планує відвідати США на початку наступного тижня. Як повідомляє Interia, поїздка залежатиме від політичної ситуації у Вашингтоні.

Переговори у Пентагоні

За словами польського міністра, у Пентагоні планують обговорити військові бази, присутність американських військовослужбовців і польсько-американський союз. Однією з тем має стати можливість створення у Польщі постійної бази військ США.

Минулого тижня Косіняк-Камиш повідомляв, що його зустріч із главою Пентагону Пітом Гегсетом має відбутися після 4 листопада. Він пояснював, що обережно ставиться до оприлюднення дат візиту після того, як у вересні зустріч із главою Пентагону скасували в останній момент через візит керівника Китаю до США.

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База та центр обслуговування Patriot

Питання створення постійної американської бази у Польщі досі не вирішене. Заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що цю тему обговорювали під час зустрічі з американською стороною у Кракові. У ній, за даними видання, брали участь представники Пентагону Елбридж Колбі та Майкл Даффі.

За її словами, остаточне рішення щодо бази залежить від президента США Дональда Трампа. Собковяк-Чарнецька вважає, що питання може бути вирішене протягом кількох тижнів.

Водночас американська сторона вже вирішила створити у Польщі центр технічного обслуговування ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Його розташування, вартість будівництва та дату початку роботи ще не визначили.

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