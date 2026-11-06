Siły Powietrzne USA chcą co roku prowadzić ponad 6 tys. operacji lotniczych na czterech lotniskach na trzech wyspach Wspólnoty Marianów Północnych, nieinkorporowanego terytorium USA na Oceanie Spokojnym. Departament Sił Powietrznych USA opublikował zawiadomienie o zamiarze przygotowania oceny wpływu proponowanych ćwiczeń na środowisko, sferę społeczną i gospodarkę, informuje Defense News.

Cztery lotniska na potrzeby ćwiczeń

Ocena obejmie szkolenia i operacje na lotniskach Saipanu, Tinianu i Roty, a także na lotnisku North Field na Tinianie. North Field było intensywnie wykorzystywane podczas II wojny światowej. Po wojnie lotnisko nie funkcjonowało i w znacznej mierze zarosło roślinnością, a jego odbudowę rozpoczęto pod koniec 2023 roku.

Proponowane szkolenia i ćwiczenia mogą odbywać się kilka razy w roku przez kilka tygodni. Na każdym z czterech lotnisk przewidziano do 1 200 operacji samolotów stałopłatowych i do 320 operacji śmigłowców rocznie, w tym startów i lądowań. Alternatywny scenariusz przewiduje do 1 400 operacji samolotów i do 384 operacji śmigłowców na każdym obiekcie rocznie.

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Operacje rozproszone

Szkolenia mają wspierać koncepcję Agile Combat Operations, która zakłada rozproszenie sił między różnymi lotniskami, ich manewrowanie oraz utrzymywanie operacji w różnych warunkach. Zdaniem Sił Powietrznych USA taki model ma utrudnić przeciwnikowi zatrzymanie działań sił przez uderzenie w jedną bazę.

Do szkoleń na każdym lotnisku może zostać zaangażowanych do 1 000 osób i wykorzystanych do 550 tys. galonów paliwa. Propozycja przewiduje także tymczasowe rozmieszczenie infrastruktury polowej, obsługę amunicji, takiej jak dipole i flary, usługi towarzyszące oraz działania przed i po szkoleniach.

Konsultacje publiczne

Na Tinianie Siły Powietrzne USA zmodernizowały również infrastrukturę portową i drogową, rurociągi paliwowe, nawierzchnię lotniska oraz sieci komunalne. Resort przeprowadzi w tym miesiącu spotkania publiczne na Saipanie, Tinianie i Rocie, a pisemne uwagi będą przyjmowane do 29 listopada. Projekt oceny oddziaływania na środowisko ma zostać przedstawiony jesienią 2027 roku, a ostateczna wersja — w połowie 2028 roku.

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