Польский «Лех» из Познани проиграл португальской «Бенфике» со счетом 1:3 в выездном матче Лиги Европы в Лиссабоне. После игры испанский полузащитник познаньского клуба Пабло Родригес заявил, что команда больше не может позволять соперникам забивать в начале встреч, сообщает Interia Sport.

Проблема первых минут

По словам Родригеса, «Лех» пропустил первый гол в каждом из четырех матчей текущего розыгрыша Лиги Европы. Он отметил, что команда не может позволять себе такое начало, поскольку в Лиге Европы за это приходится платить. Полузащитник добавил, что с развитием игры познаньцы начали действовать в своем ритме, однако этого оказалось недостаточно.

Родригес подчеркнул, что «Лех» должен избегать таких ошибок, если хочет конкурировать с другими участниками турнира. В то же время он считает, что команда показала хороший футбол вне эпизодов, которые привели к пропущенным мячам.

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Одно очко после четырех туров

После четырех матчей «Лех» еще не одержал ни одной победы в Лиге Европы. Команда проиграла «Кристал Пэлас» и леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:4, сыграла вничью 1:1 с «Сандерлендом», а также уступила «Бенфике».

Одно набранное очко оставляет действующих чемпионов Польши на 35-м, предпоследнем месте в таблице лиговой фазы. В следующих матчах Лиги Европы команда Нильса Фредериксена должна сыграть против «Юниона Сен-Жилуаз», «Ференцвароша», СК «Униау Торренсе» и ОФИ с Крита. Перед паузой на матчи сборных «Лех» проведет матч чемпионата Польши против любинского «Заглембе».

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