利雅得房地产市场平衡计划Tawazoun获得2026年世界智慧城市奖（World Smart City Awards）基础设施与建筑类别奖项。颁奖典礼于11月4日在西班牙巴塞罗那举行。据Asharq Al-Awsat报道，沙特首都还有另外两个项目进入了比赛决赛。

利雅得基础设施项目中心凭借“基础设施一体化信息源”（Infrastructure in One Source）倡议，跻身治理与经济类别的四强决赛入围者。该倡议提出一项综合性基础设施协调计划，以改善政府机构、私营企业和服务供应商之间的规划与协作。

利雅得地铁也进入了交通类别决赛。该项目因发展综合公共交通网络而获认可，该网络旨在推动城市更高效、更可持续的出行。

因平衡住房市场获奖

Tawazoun计划旨在解决房地产市场失衡问题，并在沙特阿拉伯首都快速发展的背景下让购房更加便利。利雅得皇家委员会智慧城市部门总经理马赫尔·希拉表示，该计划的方法基于对房地产市场的监测、将住房供应与未来需求进行比较，以及分析城市各区之间的差异。

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他说，数据只有在被用于就土地开发、基础设施发展、住房倡议和市场监测作出决策时，才具有实际价值。Tawazoun的长期影响将根据住房可负担性、服务效率、管理决策质量和居民体验进行评估。

来自68个国家的533份申请

世界智慧城市博览会（Smart City Expo World Congress）于11月3日至5日在巴塞罗那举行，世界智慧城市奖颁奖典礼则于11月4日举行。比赛收到了来自68个国家的533份申请。该奖项授予为可持续发展以及提升城市服务和基础设施效率提出创新解决方案的城市、公共机构和组织。

利雅得基础设施项目中心在2025年已是该奖项的决赛入围者：当时，其道路维修管理倡议进入了治理与经济类别的四强决赛。

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