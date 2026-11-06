Програма Tawazoun в Ер-Ріяді здобула World Smart City Awards — Asharq Al-Awsat

Програма балансу ринку нерухомості Tawazoun в Ер-Ріяді здобула нагороду в категорії Infrastructure & Building премії World Smart City Awards 2026. Церемонія відбулася 4 листопада в Барселоні, Іспанія. Ще два проєкти саудівської столиці увійшли до фіналу конкурсу, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Центр інфраструктурних проєктів Ер-Ріяда став одним із чотирьох фіналістів у категорії Governance & Economy з ініціативою Infrastructure in One Source. Вона передбачає інтегрований план координації інфраструктури для поліпшення планування та взаємодії між державними органами, приватними компаніями й постачальниками послуг.

До фіналу категорії Mobility також увійшло метро Ер-Ріяда. Його відзначили за розвиток інтегрованої мережі громадського транспорту, яка має сприяти ефективнішій та сталій мобільності в місті.

Нагорода за баланс ринку житла

Програма Tawazoun спрямована на усунення дисбалансів на ринку нерухомості та полегшення придбання житла в умовах швидкого зростання столиці Саудівської Аравії. Генеральний директор департаменту розумних міст Королівської комісії Ер-Ріяда Махер Шира зазначив, що підхід програми базується на моніторингу ринку нерухомості, порівнянні пропозиції житла з майбутнім попитом і аналізі відмінностей між районами міста.

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За його словами, дані мають практичну цінність тоді, коли їх використовують для ухвалення рішень щодо освоєння земель, розвитку інфраструктури, житлових ініціатив і моніторингу ринку. Довгостроковий вплив Tawazoun оцінюватимуть за доступністю житла, ефективністю послуг, якістю управлінських рішень і досвідом мешканців.

533 заявок із 68 країн

Smart City Expo World Congress проходив у Барселоні 3–5 листопада, а церемонія World Smart City Awards відбулася 4 листопада. Конкурс отримав 533 заявки з 68 країн. Нагороди присуджують містам, державним установам та організаціям за інноваційні рішення для сталого розвитку, підвищення ефективності міських послуг та інфраструктури.

Центр інфраструктурних проєктів Ер-Ріяда вже був фіналістом цієї премії у 2025 році: тоді до четвірки фіналістів у категорії Governance & Economy увійшла його ініціатива з управління дорожнім ремонтом.

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