Program równoważenia rynku nieruchomości Tawazoun w Rijadzie zdobył nagrodę w kategorii Infrastructure & Building w konkursie World Smart City Awards 2026. Ceremonia odbyła się 4 listopada w Barcelonie w Hiszpanii. Do finału konkursu weszły także dwa inne projekty saudyjskiej stolicy, informuje Asharq Al-Awsat.

Centrum Projektów Infrastrukturalnych Rijadu znalazło się wśród czterech finalistów w kategorii Governance & Economy z inicjatywą Infrastructure in One Source. Przewiduje ona zintegrowany plan koordynacji infrastruktury, mający poprawić planowanie i współpracę między organami państwowymi, prywatnymi firmami oraz dostawcami usług.

Do finału w kategorii Mobility weszło również metro w Rijadzie. Zostało wyróżnione za rozwój zintegrowanej sieci transportu publicznego, która ma sprzyjać bardziej efektywnej i zrównoważonej mobilności w mieście.

Nagroda za równowagę na rynku mieszkaniowym

Program Tawazoun ma na celu usunięcie nierównowagi na rynku nieruchomości oraz ułatwienie zakupu mieszkań w warunkach szybkiego rozwoju stolicy Arabii Saudyjskiej. Maher Shira, dyrektor generalny departamentu inteligentnych miast Królewskiej Komisji dla Miasta Rijad, zaznaczył, że podejście programu opiera się na monitorowaniu rynku nieruchomości, porównywaniu podaży mieszkań z przyszłym popytem oraz analizie różnic między dzielnicami miasta.

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Jak powiedział, dane mają praktyczną wartość wtedy, gdy są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania gruntów, rozwoju infrastruktury, inicjatyw mieszkaniowych i monitorowania rynku. Długoterminowy wpływ Tawazoun będzie oceniany na podstawie dostępności mieszkań, efektywności usług, jakości decyzji zarządczych oraz doświadczeń mieszkańców.

533 zgłoszenia z 68 krajów

Smart City Expo World Congress odbywał się w Barcelonie od 3 do 5 listopada, a ceremonia World Smart City Awards miała miejsce 4 listopada. Konkurs otrzymał 533 zgłoszenia z 68 krajów. Nagrody są przyznawane miastom, instytucjom publicznym i organizacjom za innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania efektywności usług miejskich i infrastruktury.

Centrum Projektów Infrastrukturalnych Rijadu było już finalistą tej nagrody w 2025 roku: wówczas jego inicjatywa dotycząca zarządzania remontami dróg znalazła się wśród czterech finalistów w kategorii Governance & Economy.

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