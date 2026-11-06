Программа баланса рынка недвижимости Tawazoun в Эр-Рияде получила награду в категории Infrastructure & Building премии World Smart City Awards 2026. Церемония состоялась 4 ноября в Барселоне, Испания. Ещё два проекта столицы Саудовской Аравии вышли в финал конкурса, сообщает Asharq Al-Awsat.

Центр инфраструктурных проектов Эр-Рияда вошёл в число четырёх финалистов в категории Governance & Economy с инициативой Infrastructure in One Source. Она предусматривает интегрированный план координации инфраструктуры для улучшения планирования и взаимодействия между государственными органами, частными компаниями и поставщиками услуг.

В финал категории Mobility также вышло метро Эр-Рияда. Его отметили за развитие интегрированной сети общественного транспорта, которая должна способствовать более эффективной и устойчивой мобильности в городе.

Награда за баланс рынка жилья

Программа Tawazoun направлена на устранение дисбалансов на рынке недвижимости и облегчение приобретения жилья в условиях быстрого роста столицы Саудовской Аравии. Генеральный директор департамента умных городов Королевской комиссии по городу Эр-Рияд Махер Шира отметил, что подход программы основан на мониторинге рынка недвижимости, сопоставлении предложения жилья с будущим спросом и анализе различий между районами города.

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По его словам, данные имеют практическую ценность тогда, когда их используют для принятия решений по освоению земель, развитию инфраструктуры, жилищным инициативам и мониторингу рынка. Долгосрочное влияние Tawazoun будут оценивать по доступности жилья, эффективности услуг, качеству управленческих решений и опыту жителей.

533 заявки из 68 стран

Smart City Expo World Congress проходил в Барселоне 3–5 ноября, а церемония World Smart City Awards состоялась 4 ноября. Конкурс получил 533 заявки из 68 стран. Награды присуждаются городам, государственным учреждениям и организациям за инновационные решения для устойчивого развития, повышения эффективности городских услуг и инфраструктуры.

Центр инфраструктурных проектов Эр-Рияда уже был финалистом этой премии в 2025 году: тогда его инициатива по управлению ремонтом дорог вошла в четвёрку финалистов в категории Governance & Economy.

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