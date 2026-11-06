Polska łyżwiarka specjalizująca się w short tracku Kamila Sellier dziewięć miesięcy po upadku na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie we Włoszech nadal nie może wrócić do pełnych treningów. Jak informuje Interia Sport, zawodniczka próbowała wznowić zajęcia na lodzie, jednak jej stan się pogorszył.

Konsekwencje upadku na lodzie

Sellier doznała kontuzji podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. Łyżwa rywalki rozcięła jej lewy policzek, powiekę i brew, przy czym istniało zagrożenie nieodwracalnego uszkodzenia gałki ocznej. U zawodniczki zdiagnozowano również złamania kości czaszki twarzowej.

Polka przeszła dwie poważne operacje. Wszczepiono jej wydrukowaną w technologii 3D tytanową siatkę przeznaczoną do stabilizacji gałki ocznej.

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Objawy podczas zgrupowania

W lipcu, podczas zgrupowania treningowego, u Sellier pojawiło się podwójne widzenie, a później ból oka i bóle głowy. Po dwóch miesiącach zajęć na łyżwach musiała przerwać przygotowania. Jak twierdzi zawodniczka, tylko dwa dni w tygodniu mijają bez bólu głowy, a ponadto nie jest w stanie samodzielnie prowadzić samochodu.

W najbliższą niedzielę Sellier ma przyjechać na kolejne zgrupowanie reprezentacji, jednak prawdopodobnie nie dołączy do treningów. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Bartosz Pisarek wyjaśnił, że zespół chce wspierać zawodniczkę i zachować jej poczucie przynależności do grupy.

Reakcja po incydencie

Według Interia Sport kontuzję polskiej zawodniczki podczas incydentu na lodzie spowodowała Amerykanka Kristen Santos-Griswold, która również brała udział w upadku. Kilka dni później wyraziła żal z powodu incydentu. Sellier zaapelowała, aby nie atakować rywalki i nie okazywać wobec niej agresji.

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