Польская шорт-трекистка Камила Селье спустя девять месяцев после падения на Олимпийских играх в Милане, Италия, до сих пор не может вернуться к полноценным тренировкам. Как сообщает Interia Sport, спортсменка пыталась возобновить занятия на льду, однако ее состояние ухудшилось.

Последствия падения на льду

Селье получила травму во время четвертьфинального забега на 1500 метров. Конек соперницы рассек ей левую щеку, веко и бровь, при этом существовала угроза необратимого повреждения глазного яблока. У спортсменки также диагностировали переломы костей лицевого черепа.

Польская спортсменка перенесла две серьезные операции. Ей имплантировали титановую сетку, напечатанную по технологии 3D и предназначенную для стабилизации глазного яблока.

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Симптомы во время сбора

В июле, во время тренировочного сбора, у Селье появилось двоение в глазах, а затем начались боли в глазу и головные боли. После двух месяцев занятий на коньках она была вынуждена прекратить подготовку. По словам спортсменки, без головной боли проходят лишь два дня в неделю, кроме того, она не способна самостоятельно водить автомобиль.

В ближайшее воскресенье Селье должна прибыть на очередной сбор национальной команды, однако, вероятно, не присоединится к тренировкам. Спортивный директор Польского союза конькобежного спорта Бартош Писарек объяснил, что команда хочет поддержать спортсменку и сохранить у нее ощущение принадлежности к группе.

Реакция после инцидента

По данным Interia Sport, травму польской спортсменки во время инцидента на льду причинила американка Кристен Сантос-Грисволд, которая также участвовала в падении. Спустя несколько дней она выразила сожаление из-за инцидента. Селье призвала не нападать на соперницу и не проявлять к ней агрессию.

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