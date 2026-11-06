В Риме правительство Италии выдвинуло Трифоне «Нуччо» Альтьери, бывшего депутата от правой партии «Лига», на должность нового президента Национального антикоррупционного управления ANAC. Решение вызвало резкую реакцию оппозиционных партий, сообщает ANSA English.

Критика Демократической партии

Евродепутат от левоцентристской Демократической партии Ирене Тинагли заявила, что восприняла информацию о выдвижении Альтьери с тревогой и недоверием. По её мнению, назначение политика руководителем органа, контролирующего действия политиков, создаёт опасный прецедент.

Тинагли также обратила внимание на связи Альтьери с партией «Лига» и её лидером — вице-премьер-министром и министром транспорта Маттео Сальвини. Она подчеркнула, что вопрос особенно чувствителен на фоне инфраструктурных проектов, государственных тендеров и закупок, в частности проекта моста через Мессинский пролив и жилищного плана Piano Casa.

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Заявления «Движения пяти звёзд» и правительства

Депутаты «Движения пяти звёзд» Федерико Кафьеро де Рахо и Ада Лопрейато также раскритиковали выдвижение Альтьери. Они заявили, что это не единственный случай, когда правительство назначает лиц с политическими связями в независимые органы.

В качестве примера они привели решение включить депутата «Лиги» Джулио Чентемеро в комиссию регулятора фондового рынка CONSOB. Премьер-министр Джорджа Мелони, отвечая на вопрос о споре вокруг кандидатуры Альтьери, сказала, что правительство приняло это решение, поскольку имело соответствующие полномочия.

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