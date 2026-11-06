W Rzymie rząd Włoch zgłosił Trifone „Nuccio” Altieriego, byłego posła prawicowej partii Liga, na stanowisko nowego prezesa Krajowego Urzędu Antykorupcyjnego ANAC. Decyzja wywołała ostrą reakcję partii opozycyjnych, informuje ANSA English.

Krytyka Partii Demokratycznej

Europosłanka centrolewicowej Partii Demokratycznej Irene Tinagli oświadczyła, że przyjęła informację o zgłoszeniu kandydatury Altieriego z niepokojem i niedowierzaniem. Jej zdaniem powierzenie politykowi kierowania organem nadzorującym działania polityków tworzy niebezpieczny precedens.

Tinagli zwróciła również uwagę na związki Altieriego z partią Liga i jej liderem — wicepremierem oraz ministrem transportu Matteo Salvinim. Podkreśliła, że kwestia jest szczególnie wrażliwa w kontekście projektów infrastrukturalnych, przetargów publicznych i zamówień, w tym projektu mostu przez Cieśninę Mesyńską oraz planu mieszkaniowego Piano Casa.

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Oświadczenia Ruchu Pięciu Gwiazd i rządu

Posłowie Ruchu Pięciu Gwiazd Federico Cafiero de Raho i Ada Lopreiato również skrytykowali zgłoszenie kandydatury Altieriego. Oświadczyli, że nie jest to jedyny przypadek, gdy rząd powołuje osoby mające powiązania polityczne do niezależnych organów.

Jako przykład wskazali decyzję o włączeniu posła Ligi Giulia Centemero do komisji regulatora rynku papierów wartościowych CONSOB. Premier Giorgia Meloni, odpowiadając na pytanie o kontrowersje wokół kandydatury Altieriego, powiedziała, że rząd podjął tę decyzję, ponieważ miał odpowiednie uprawnienia.

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