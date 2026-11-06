在罗马，意大利政府提名右翼联盟党前议员特里福内·“努乔”·阿尔蒂耶里出任国家反腐败管理局ANAC的新主席。这一决定引发了反对党强烈反应，ANSA English报道。

民主党的批评

来自中左翼民主党的欧洲议会议员伊雷内·蒂纳利表示，她对阿尔蒂耶里的提名消息感到担忧和难以置信。她认为，任命一名政治人士领导监督政治人士行为的机构，将开创危险先例。

蒂纳利还提请关注阿尔蒂耶里与联盟党及其领导人、副总理兼交通部长马泰奥·萨尔维尼之间的联系。她强调，在基础设施项目、政府招标和采购的背景下，这一问题尤为敏感，其中包括墨西拿海峡大桥项目和Piano Casa住房计划。

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五星运动和政府的声明

五星运动议员费代里科·卡菲耶罗·德·拉霍和阿达·洛普雷亚托也批评了对阿尔蒂耶里的提名。他们表示，这并非政府任命具有政治关系的人士进入独立机构的唯一案例。

他们举例称，政府决定将联盟党议员朱利奥·琴特梅罗纳入证券市场监管机构CONSOB的委员会。总理焦尔贾·梅洛尼在回答有关阿尔蒂耶里候选资格争议的问题时表示，政府作出这一决定是因为其拥有相应权力。

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