澳大利亚国家橄榄球队在周日于英国伦敦特威克纳姆体育场举行的 Nations Championship 对阵英格兰的比赛前，将伦·伊基陶召回首发阵容，并将约瑟夫-奥库索·苏阿利伊调至边锋位置。据Channel NewsAsia报道。

澳大利亚阵容的变化

伊基陶因遵循脑震荡后相关程序，缺席了10月在悉尼对阵新西兰的布莱迪斯洛杯比赛。那场比赛中，苏阿利伊司职中锋，而在对阵英格兰的比赛中，他被列为边锋。

前锋弗雷泽·麦克赖特将第50次代表国家队出场，并将首发。罗布·瓦莱蒂尼将从替补席开始比赛，而杰里米·威廉姆斯将从第二排位置改打盲侧前锋。

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各线轮换

乔什·坎汉在10月17日对阵新西兰的比赛中替补出场，他将与卢坎·萨拉凯亚-洛托搭档第二排。那场比赛中，澳大利亚以21:43不敌全黑队。

在第一排，安格斯·贝尔将担任左侧支柱，比利·波拉德将司职钩球员。乔什·内塞尔和艾丹·罗斯未进入首发阵容。37岁的全能后卫库尔特利·比尔也未入选比赛名单，他上一次参加测试赛是在五年前。

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