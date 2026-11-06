在波兰，对克日什托夫·科诺诺维奇死亡情况的调查至少将持续至2026年底。Interia援引Radio Zet报道，检方正在核查，照料死者的人是否了解其健康状况，以及他们是否可能使其面临丧失生命或遭受严重健康损害的危险。

讯问医务人员和证人

调查程序中还加入了一份基于有关所谓“病态直播”的规定提出的可能犯罪报案。调查人员正在分析网上发布的视频资料，并试图查明照料科诺诺维奇的人是否知晓其健康状况及可能存在的违法行为。

法院允许医生免除保守医疗秘密的义务，随后他们开始以证人身份接受讯问。比亚韦斯托克-波乌德涅地区检察院代表托马什·雅罗谢维奇表示，有必要讯问更多证人。除医务人员外，该案已讯问31人。

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政治人物的声明

波兰政府平等事务全权代表卡塔日娜·科图瓦在接受Polsat News采访时表示，在她看来，比亚韦斯托克检察院在此案中进展不多。同时，她指出，国家检察官和总检察长已承诺监督调查。科图瓦还表示，她不会对此案置之不理。

议员莫妮卡·罗莎表示，在她看来，科诺诺维奇是心理暴力以及对其无助状态和疾病加以利用的受害者。她称，已请求茹雷克部长核查调查中是否存在疏忽或无正当理由的拖延。她表示，检方此前已终止该案的一项程序，目前另一项程序仍在进行中。

卢卡什·武伊齐克提交了可能犯罪的报案；他长期以来一直关注科诺诺维奇在网络材料中被利用的问题。所列内容包括粗俗和侮辱性言论、嘲笑科诺诺维奇的健康状况，以及当着他的面宣读羞辱性评论。

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