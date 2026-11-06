Слідство щодо смерті Кононовича триватиме щонайменше до кінця 2026 року — Interia

У Польщі слідство щодо обставин смерті Кшиштофа Кононовича триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Interia, посилаючись на Radio Zet, повідомляє, що прокуратура перевіряє, чи знали люди, які доглядали за померлим, про стан його здоров’я та чи могли наражати його на небезпеку втрати життя або тяжкого ушкодження здоров’я.

Допити медиків і свідків

До провадження також долучили заяву про можливий злочин на підставі норм про так званий патостримінг. Слідчі аналізують оприлюднені в мережі відеоматеріали та намагаються встановити, чи особи, які опікувалися Кононовичем, знали про його стан здоров’я і можливі протиправні дії.

Суд дозволив звільнити лікарів від обов’язку зберігати медичну таємницю, після чого їх почали допитувати як свідків. Представник районної прокуратури Білосток-Південь Томаш Ярошевич заявив, що необхідно допитати додаткових свідків. Окрім медичного персоналу, у справі вже допитали 31 людину.

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Заяви політиків

Уповноважена польського уряду з питань рівності Катажина Котуля в коментарі Polsat News сказала, що, на її думку, у прокуратурі Білостока в цій справі відбувається небагато. Водночас вона зазначила, що національний і генеральний прокурори пообіцяли стежити за розслідуванням. Котуля також заявила, що не залишить справу без уваги.

Депутатка Моніка Роса заявила, що, на її думку, Кононович був жертвою психологічного насильства та використання його безпорадності й хвороби. Вона повідомила, що звернулася до міністра Журека з проханням перевірити, чи не було в розслідуванні недбалості або невиправданого затягування. За її словами, прокуратура раніше вже закривала одне провадження у цій справі, а нині триває інше.

Повідомлення про можливий злочин подав Лукаш Вуйцік, який тривалий час привертав увагу до використання Кононовича в інтернет-матеріалах. Серед вказаного контенту є вульгарні та образливі висловлювання, глузування зі стану здоров’я Кононовича, а також зачитування принизливих коментарів у його присутності.

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