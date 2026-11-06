W Polsce śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Krzysztofa Kononowicza potrwa co najmniej do końca 2026 roku. Interia, powołując się na Radio Zet, informuje, że prokuratura sprawdza, czy osoby opiekujące się zmarłym wiedziały o jego stanie zdrowia oraz czy mogły narazić go na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przesłuchania medyków i świadków

Do postępowania dołączono również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie przepisów dotyczących tak zwanego patostreamingu. Śledczy analizują opublikowane w sieci materiały wideo i próbują ustalić, czy osoby opiekujące się Kononowiczem wiedziały o jego stanie zdrowia i możliwych bezprawnych działaniach.

Sąd zezwolił na zwolnienie lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, po czym zaczęto przesłuchiwać ich w charakterze świadków. Tomasz Jaroszewicz, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, oświadczył, że konieczne jest przesłuchanie dodatkowych świadków. Oprócz personelu medycznego w sprawie przesłuchano już 31 osób.

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Wypowiedzi polityków

Pełnomocniczka polskiego rządu do spraw równości Katarzyna Kotula powiedziała w komentarzu dla Polsat News, że jej zdaniem w prokuraturze w Białymstoku niewiele dzieje się w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczyła, że prokurator krajowy i prokurator generalny obiecali monitorować śledztwo. Kotula oświadczyła również, że nie pozostawi sprawy bez uwagi.

Posłanka Monika Rosa stwierdziła, że jej zdaniem Kononowicz był ofiarą przemocy psychicznej oraz wykorzystywania jego bezradności i choroby. Poinformowała, że zwróciła się do ministra Żurka z prośbą o sprawdzenie, czy w śledztwie nie doszło do zaniedbań lub nieuzasadnionego przewlekania. Według niej prokuratura wcześniej umorzyła już jedno postępowanie w tej sprawie, a obecnie trwa inne.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Łukasz Wójcik, który przez długi czas zwracał uwagę na wykorzystywanie Kononowicza w materiałach internetowych. Wśród wskazanych treści są wulgarne i obraźliwe wypowiedzi, wyśmiewanie stanu zdrowia Kononowicza, a także odczytywanie poniżających komentarzy w jego obecności.

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