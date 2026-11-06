В Польше расследование обстоятельств смерти Кшиштофа Кононовича продлится как минимум до конца 2026 года. Interia со ссылкой на Radio Zet сообщает, что прокуратура проверяет, знали ли люди, ухаживавшие за умершим, о состоянии его здоровья и могли ли они подвергать его опасности потери жизни или причинения тяжкого вреда здоровью.

Допросы медиков и свидетелей

К производству также приобщили заявление о возможном преступлении на основании норм о так называемом патостриминге. Следователи анализируют опубликованные в сети видеоматериалы и пытаются установить, знали ли лица, которые заботились о Кононовиче, о состоянии его здоровья и возможных противоправных действиях.

Суд разрешил освободить врачей от обязанности сохранять медицинскую тайну, после чего их начали допрашивать в качестве свидетелей. Представитель районной прокуратуры Белосток-Полудне Томаш Ярошевич заявил, что необходимо допросить дополнительных свидетелей. Помимо медицинского персонала, по делу уже допросили 31 человека.

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Заявления политиков

Уполномоченная польского правительства по вопросам равенства Катажина Котула в комментарии Polsat News сказала, что, по ее мнению, в прокуратуре Белостока по этому делу происходит немногое. Вместе с тем она отметила, что национальный и генеральный прокуроры пообещали следить за расследованием. Котула также заявила, что не оставит дело без внимания.

Депутат Моника Роса заявила, что, по ее мнению, Кононович был жертвой психологического насилия и использования его беспомощности и болезни. Она сообщила, что обратилась к министру Журеку с просьбой проверить, не было ли в расследовании халатности или неоправданного затягивания. По ее словам, прокуратура ранее уже закрывала одно производство по этому делу, а сейчас продолжается другое.

Заявление о возможном преступлении подал Лукаш Вуйцик, который длительное время привлекал внимание к использованию Кононовича в интернет-материалах. Среди указанного контента — вульгарные и оскорбительные высказывания, насмешки над состоянием здоровья Кононовича, а также зачитывание унизительных комментариев в его присутствии.

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