W Lublinie, w Polsce, Motor pokonał Wisłę Płock 3:2 w inauguracyjnym meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Decydującą bramkę w siódmej minucie doliczonego czasu gry zdobył Karol Czubak. Jak informuje Interia Sport, goście kończyli spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Marcusa Haglinda-Sangré.

Szybki gol i odpowiedź gości

Gospodarze otworzyli wynik już w 2. minucie. Po dośrodkowaniu Fábio Ronaldo z rzutu rożnego Bartosz Bereszyński skierował piłkę głową do bramki, choć bramkarz Rafał Leszczyński dotknął jej ręką.

Motor miał jeszcze jednego nieuznanego gola w pierwszej połowie: Mbaye Ndiaye był na spalonym. Wisła natomiast przed przerwą dwukrotnie trafiła do siatki w ciągu dwóch minut. W 31. minucie Afonso Silva wyrównał strzałem głową po rzucie rożnym, a w 33. minucie Olaf Kobacki wyprowadził zespół z Płocka na prowadzenie po podaniu Samuela Akere.

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Gol w doliczonym czasie

W 54. minucie Ndiaye przywrócił remis, zamykając dośrodkowanie Ronaldo na dalszym słupku. Była to druga asysta Ronaldo w tym meczu.

W 82. minucie Haglind-Sangré otrzymał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko, dlatego Wisła kończyła mecz w dziesiątkę. Arbiter doliczył dziewięć minut, a w 90+7. minucie Czubak zapewnił zwycięstwo lubelskiej drużynie. Według statystyk meczu Motor oddał 25 strzałów wobec 10 rywala i posiadał piłkę przez 55% czasu gry.

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