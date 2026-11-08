W nocy 8 listopada w centralnej Japonii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,7. Według lokalnych mediów co najmniej 24 osoby odniosły obrażenia, uszkodzone zostały witryny sklepowe, a ruch pociągów został tymczasowo zakłócony, poinformował Channel NewsAsia.

Zniszczenia i poszkodowani

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej wstrząsy zarejestrowano o godz. 1:04 w prefekturze Shizuoka, na zachód od Tokio. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Władze nie informowały o ofiarach śmiertelnych.

Przedstawiciel służb ratunkowych prefektury Aichi powiedział AFP, że otrzymał 16 zgłoszeń o osobach rannych, z których większość doznała lekkich obrażeń. W sąsiedniej prefekturze Shizuoka co najmniej trzy kobiety zgłosiły się po pomoc medyczną. Wśród nich była kobieta w wieku ponad 90 lat, która doznała urazu ramienia po upadku z łóżka podczas wstrząsów.

Gazeta Chunichi Shimbun i stacja Tokai Television osobno podały, że w Aichi i Shizuoce poszkodowane zostały co najmniej 24 osoby. W mieście Toyohashi w prefekturze Aichi po trzęsieniu ziemi wybite zostały szyby w salonie samochodowym, a w dużej księgarni w mieście Toyota towary spadały z półek.

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Zakłócenia w transporcie

Rankiem 8 listopada trzęsienie ziemi spowodowało tymczasowe opóźnienia i wstrzymanie ruchu pociągów regionalnych, w tym szybkich pociągów Shinkansen. Wstrząsy były odczuwalne także w Osace. Tam, według lokalnych mediów, zagraniczny mieszkaniec został przewieziony do szpitala po upadku z mieszkania na drugim piętrze, gdy przestraszył się wstrząsów.

Drugie trzęsienie ziemi w Kumamoto

Tego samego dnia o godz. 10:53 Japońska Agencja Meteorologiczna zarejestrowała trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 w rejonie Kumamoto. Nie napłynęły informacje o poważnych zniszczeniach ani obrażeniach w wyniku drugiego wstrząsu.

Japonia leży w strefie Pacyficznego Pierścienia Ognia i każdego roku doświadcza setek trzęsień ziemi.

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