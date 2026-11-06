在波兰卢布林，Motor在波兰足球超级联赛第14轮的揭幕战中以3比2战胜普沃茨克维斯瓦。卡罗尔·丘巴克在补时第七分钟打入制胜球。正如Interia Sport报道，马库斯·哈格林德-桑格雷被罚下后，客队在少一人的情况下结束了比赛。

快速进球与客队回应

主队在第2分钟便首开纪录。法比奥·罗纳尔多开出角球后，巴尔托什·别列申斯基头球将球送入球门，尽管门将拉法乌·莱什琴斯基曾用手碰到皮球。

Motor上半场还有一粒进球被判无效：姆巴耶·恩迪亚耶越位。与此同时，维斯瓦在中场休息前两分钟内连入两球。第31分钟，阿方索·席尔瓦在角球后头球扳平比分；第33分钟，奥拉夫·科巴茨基接萨缪埃尔·阿凯雷的传球，帮助普沃茨克球队取得领先。

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补时进球

第54分钟，恩迪亚耶在远门柱包抄罗纳尔多的传球，将比分扳平。这是罗纳尔多本场比赛的第二次助攻。

第82分钟，哈格林德-桑格雷领到第二张黄牌并离场，因此维斯瓦以十人应战至终场。裁判补时九分钟，丘巴克在第90+7分钟为卢布林球队锁定胜利。根据比赛统计，Motor射门25次，对手为10次，Motor控球时间占55%。

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