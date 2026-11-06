В Люблине, Польша, «Мотор» обыграл плоцкую «Вислу» со счётом 3:2 в стартовом матче 14-го тура Экстракласы. Решающий мяч на седьмой добавленной минуте забил Кароль Чубак. Как сообщает Interia Sport, гости завершали матч в меньшинстве после удаления Маркуса Хаглинда-Сангре.

Быстрый гол и ответ гостей

Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте. После подачи Фабиу Роналду с углового Бартош Берешиньский головой отправил мяч в ворота, хотя голкипер Рафал Лещиньский коснулся мяча рукой.

У «Мотора» был ещё один отменённый гол в первом тайме: Мбайе Ндиайе оказался в офсайде. «Висла», в свою очередь, до перерыва дважды забила в течение двух минут. На 31-й минуте Афонсу Силва сравнял счёт ударом головой после углового, а на 33-й минуте Олаф Кобацкий вывел команду из Плоцка вперёд после передачи Самуэля Акере.

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Гол в добавленное время

На 54-й минуте Ндиайе восстановил равновесие, замкнув передачу Роналду на дальней штанге. Для Роналду это была вторая результативная передача в матче.

На 82-й минуте Хаглинд-Сангре получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, поэтому «Висла» доигрывала вдесятером. Арбитр добавил девять минут, и на 90+7-й минуте Чубак принёс победу люблинской команде. По статистике матча, «Мотор» нанёс 25 ударов против 10 у соперника и владел мячом 55% игрового времени.

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