В октябре экономика США добавила 165 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы несколько снизился — до 4,1%. Данные Бюро статистики труда США превзошли ожидания экономистов, которые описывали ситуацию на рынке труда как период медленного найма и небольшого количества увольнений, сообщает The Guardian.

Пересмотр данных и отрасли роста

Первоначальные оценки прироста занятости за август и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения в совокупности на 84 тысячи рабочих мест. Рост занятости в октябре был зафиксирован в сфере здравоохранения, транспорте, складском хозяйстве и промышленности.

Другие опубликованные на этой неделе показатели также свидетельствовали о стабильности занятости. Количество увольнений в сентябре стало самым низким за полтора года. Компания Challenger, Gray & Christmas зафиксировала в октябре чуть менее 44 тысяч увольнений — на 71% меньше, чем в октябре прошлого года.

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Зарплаты и инфляция

Средняя почасовая оплата труда выросла в годовом исчислении на 3,1%, немного превысив показатель предыдущего месяца. В то же время в последние месяцы инфляция преимущественно опережала темпы роста зарплат. В сентябре годовой темп инфляции составил 3,7%.

В сентябре Федеральная резервная система впервые с 2023 года повысила процентные ставки до диапазона 3,75–4%, сославшись на инфляцию. На октябрьском заседании регулятор оставил ставки без изменений, однако экономисты ожидают еще одного повышения на заседании в декабре.

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