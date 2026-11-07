Израильские военные готовятся к возможному возобновлению наступления в Ливане, если боевые действия с Ираном возобновятся. Об этом со ссылкой на израильскую газету Yedioth Ahronoth сообщает Anadolu Agency.

Подготовка на ливанском направлении

По данным издания, израильская армия продолжает операции вдоль границы с Ливаном, оборудует военные позиции и обновляет оперативные планы перед зимним периодом. В системе безопасности Израиля ожидают решения США о возможном возобновлении военных операций против Ирана, поскольку ситуация может быстро измениться в зависимости от решений в Вашингтоне.

В то же время израильские военные, как утверждает газета, не зафиксировали необычных признаков усиления подготовки американских сил в регионе, за исключением укрепления американского присутствия на юге Израиля и движения военно-морских сил США в Аравийском море.

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Разногласия относительно целей операции

Yedioth Ahronoth также сообщила о разных подходах к потенциальной новой операции против Ирана. По ее данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к свержению иранских властей, тогда как часть чиновников в Вашингтоне поддерживает быструю интенсивную операцию для ослабления Тегерана и принуждения его к переговорам на невыгодных условиях.

Газета также написала, что перед парламентскими выборами в Израиле в прошлом месяце начальник Генерального штаба Эяль Замир имел разногласия с Нетаньяху и министром обороны Израиля Исраэлем Кацем из-за их позиции относительно военных действий против Тегерана. Некоторые израильские чиновники считают, что Нетаньяху может стремиться к новой войне с Ираном, чтобы сохранить власть после того, как его блок получил 53 из 120 мест на выборах в Кнессет 27 октября, тогда как оппозиционный блок получил 48 мандатов.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года, а в апреле было достигнуто прекращение огня. В июле боевые действия между Вашингтоном и Тегераном возобновились на фоне безрезультатных дипломатических усилий. 26 июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали рамочное соглашение, предусматривавшее постепенный вывод израильских сил с оккупированной ливанской территории в обмен на развертывание ливанской армии и принятие ею функций безопасности.

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